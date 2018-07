Posted by adminfolhas on

Pessoas com diabetes geralmente tratam sua condição de duas maneiras – medicação oral ou injeção. Ambos os métodos, no entanto, têm desvantagens. As injeções podem ser dolorosas e confusas, enquanto os pacientes muitas vezes esquecem de tomar seus medicamentos orais. E ambos os métodos podem ter efeitos colaterais indesejados. Poderia haver outro caminho?

Pesquisadores de diabetes na China acham que poderia ser. Uma equipe de cientistas liderada por Jianzhong Du, PhD, da Universidade de Tongji, em Xangai, relatou no Journal of the American Chemical Society sobre o desenvolvimento de uma “esponja de açúcar” que é injetada na corrente sanguínea de pacientes diabéticos que sugam glicose ou açúcar no sangue. como uma esponja de cozinha absorve a água.

Mas essas esponjas de açúcar são muito, muito menores do que uma esponja de cozinha – cerca de 1/100 da largura de um fio de cabelo humano, razão pela qual são chamadas de “nanomáquinas”.

As esponjas de açúcar são pequenas esferas plásticas ocas revestidas com uma proteína chamada concanavalina A. Na corrente sanguínea, a concanavalina adere à glicose, que é então aprisionada na esfera plástica. Como o Dr. explicou: “À medida que as esponjas absorvem e incham a água, nossa esponja de açúcar absorve glicose e incha”. As esferas ocas também funcionam ao contrário – quando a glicose do sangue fica baixa, as nanomáquinas liberam-nas.

O estudo dos pesquisadores envolveu 20 ratos com diabetes. Cinco dos ratos receberam injeções de esponja de açúcar; os outros foram injetados com materiais não absorventes. O açúcar no sangue dos ratos que receberam as esponjas normalizou novamente; não o sangue dos outros. Depois de dois dias, o efeito das esponjas de açúcar diminuiu e o nível de glicose no sangue dos cinco ratos tornou-se alto novamente.

Dessa forma, então foi comprovado que é possível estender o efeito das esponjas de açúcar – “uma semana, um mês ou até mais”, diz ele. Se o efeito pudesse ser estendido para um mês, alguém poderia pensar que um paciente com sintomas de diabetes poderia receber uma injeção mensal de esponjas de açúcar ao invés de uma injeção diária de insulina – uma melhora significativa.

Os pesquisadores também planejam testar suas esponjas de açúcar em animais mais como seres humanos – macacos, talvez. Você também tem que se certificar de que os plásticos não prejudiquem os órgãos do corpo humano.

Assim, embora demore um tempo para as esponjas de açúcar migrarem rotineiramente através da corrente sanguínea humana que absorve glicose, é um desenvolvimento encorajador que é observado.

